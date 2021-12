Cinéma iranien : « Au revoir, Fille shirazi » en route pour la Colombie-Britannique

Selon le groupe culturel de l’IRNA, ce mercredi 8 décembre 2021 le film « Au revoir, Fille shirazi », réalisé par Afshin Hashemi et produit par Fereshteh Tayerpour, sera projeté dans la section longs métrages de la première édition du Festival du film environnemental de « British Columbia », qui se tiendra au Canada.

Le Festival cherche à sensibiliser le public à problématiques environnementales en s’appuyant sur le puissant art cinématographique.

55 films du monde entier sont présents au Festival avec des enjeux sociaux, culturels et humains tels que la migration, la guerre, les différences raciales, l'ethnicité, les effets de la technologie et des médias sociaux sur la vie et la santé mentale, etc.

L’événement culturel cinématographique se tiendra en ligne du 10 au 15 décembre 2021, soit du 19 au 24 Azar 1400 du calendrier iranien.

