Nucléaire: le principal négociateur iranien arrive à Vienne pour des entretiens avec P4+1

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Ali Bagheri Kani est arrivé à Vienne, en Autriche, pour s'entretenir avec les autres parties au JCPOA sur la levée des sanctions illégales.

Le négociateur en chef iranien devrait assister à des réunions bilatérales et trilatérales avec Enrique Mora, le représentant de l'UE aux pourparlers de Vienne Enrique Mora, ainsi que les chefs des délégations chinoise et russe.

L'Iran et les cinq autres parties à l'accord nucléaire de 2015 s'apprêtent à entamer aujourd'hui, dans la capitale autrichienne de Vienne, un nouveau cycle de négociations visant à obtenir la levée des sanctions imposées par les États-Unis à l'Iran après son retrait de l'accord et raviver le document international assiégé.

Le négociateur en chef iranien sur le nucléaire a déclaré mardi que l'Iran était entré dans un nouveau cycle de pourparlers de Vienne avec des propositions «utiles et constructives» et s'attend à des «mesures pratiques» de la part de l'Occident à cet égard.

Dans le nouveau cycle de pourparlers, repris le 29 novembre, les négociations sont entrées dans une étape importante, et «L'Iran a fait des propositions très utiles et constructives sur les deux questions de la levée des sanctions et des mesures nucléaires, qui pourraient sérieusement faire avancer le processus de négociation», a déclaré Ali Bagheri Kani.