Négociations de Vienne: la délégation iranienne restera à Vienne «aussi longtemps que nécessaire»

Selon maf.gov.ir, le ministre iranien des Affaires étrangères a critiqué trois pays européens que sont l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France pour leurs positions et leur déclaration contre la République islamique, qualifiant de non constructive une campagne politique et de propagande négative avant le nouveau cycle de pourparlers à Vienne.

Amirabdollahian a souligné les consultations en cours avec la Chine et la Russie sur le septième cycle de pourparlers à Vienne, notant que ces deux États adoptent des positions constructives et pragmatiques. Il a également exhorté les Européens à étudier les projets de textes iraniens sans fausses hypothèses afin de découvrir que les suggestions iraniennes sont conformes au Plan d'action global conjoint (JCPOA) et aux négociations incomplètes des précédents cycles de pourparlers de Vienne.

L'équipe de négociation iranienne n'a encore reçu aucune suggestion constructive et progressiste de l'autre côté, a noté le ministre iranien des Affaires étrangères, appelant les autres parties à aider à parvenir à un bon et sérieux accord dans les pourparlers de Vienne.

Amirabdollahian a eu un entretien téléphonique avec le chef des Affaires étrangères de l'Union européenne, Josep Borrell, soulignant que la République islamique faisait preuve de bonne foi et de sérieux pour parvenir à un bon accord dans les pourparlers de Vienne.

Il a évalué la coopération entre l'Iran et l'AIEA comme importante, appelant à la levée des inquiétudes concernant les activités nucléaires iraniennes. Le FM iranien a déclaré que la République islamique poursuivait une bonne coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et qu'une délégation iranienne de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran (AEOI) avait été envoyée à Vienne afin de s'entretenir avec des responsables de l'AIEA.

Amirabdollahian a souligné que le programme nucléaire de l'Iran est à des fins pacifiques, notant que la résolution des problèmes liés au nucléaire est directement liée à la levée des sanctions liées au nucléaire.