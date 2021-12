Tout le monde attend une réponse raisonnable aux propositions iraniennes aux négociations de Vienne

Après une interruption de sept jours, la nouvelle réunion de la Commission mixte sur le JCPOA a repris à l'hôtel Coburg de Vienne. Et à partir des résultats de cette réunion, la véritable volonté des autres parties de parvenir à un accord peut être évaluée.

La semaine dernière, la délégation iranienne a présenté deux textes contenant des propositions visant à supprimer les sanctions américaines oppressives et à régler les problèmes nucléaires, assurant qu'ils étaient prêts à rester à Vienne si les autres parties voulaient poursuivre les négociations.

Pourtant, les Européens, qui soutiennent l'idéologie des Etats-Unis, ont demandé à retourner dans leurs capitales pour examiner et analyser précisément les propositions de la République islamique.

Au cours des derniers jours, les principaux négociateurs d'Angleterre, d'Allemagne et de France ont été incapables de transmettre des signaux positifs concernant ces propositions ; et d'autre part, les États-Unis, qui ont abandonné illégalement le pacte nucléaire signé en 2015, contrairement à leur prétendue bonne volonté et à leurs affirmations selon lesquelles ils voulaient revenir au JCPOA, ils ont imposé de nouvelles sanctions totalement injustes contre l’Iran.

Les États-Unis, ignorant leur responsabilité dans la situation critique actuelle du JCPOA, ont conditionné son retour et la levée de ses sanctions au respect des obligations stipulées dans l'accord. Cependant, la République islamique d'Iran, qui jusqu'à un an après le retrait unilatéral des États-Unis est restée fidèle à ses engagements nucléaires, et face aux exigences illégales de Washington, a exhorté les autres parties à prendre des mesures concrètes, avec des résultats tangibles et vérifiable.

D'autre part, la Russie et la Chine, également membres du G4+1, insistent sur le fait que la plus haute priorité est la levée des sanctions injustes contre l'Iran. Le principal négociateur russe a souligné que le ton utilisé par l'Iran dans ses propositions présentées la semaine dernière révélait qu'il existait des possibilités de poursuivre les négociations.

«Comme je l'ai répété à plusieurs reprises à tous ceux qui se sont réunis à Vienne, patience, juste de la patience et nous trouverons un langage commun. Abstenons-nous de conclusions hâtives », a tweeté Mikhaïl Oulianov il y a trois jours.

L'ambassadeur de Russie et représentant permanent auprès des organisations internationales à Vienne a également rencontré les parties impliquées dans les négociations de Vienne, soulignant que les signataires du JCPOA sont déterminés à le réactiver, bien que leurs points de vue concernant les canaux ou les outils soient différents. Oulianov a insisté sur le fait que l'objectif principal est de surmonter la discorde. De son côté, le principal négociateur chinois a souligné que la délégation iranienne a concentré tous ses efforts sur la levée des embargos.

«Nous sommes tous d'accord pour dire que la levée des sanctions est la plus haute priorité et que c'est la question la plus importante que nous devons traiter», a déclaré Wang Qun.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Ali Baqeri Kani s'est également entretenu avec ses homologues russe et chinois, soulignant que les propositions de la République islamique ont été documentées et raisonnablement élaborées, donc évidemment les autres parties devront également apporter une réponse documentée et raisonnable.

Afin de parvenir à un bon accord, l'Iran espère que les autres parties prendront des mesures logiques et tangibles.