Le président du parlement iranien rencontre son homologue turc à Istanbul

Le président du parlement iranien a déclaré que l'Iran et la Turquie peuvent avoir un impact positif aux niveaux régional et international grâce à une coopération étroite, ajoutant : « J'ai vu le résultat de cette coopération lors de la réunion des maires métropolitains lorsque j'étais maire de Téhéran, et maintenant nous sommes prêts à définir une coopération commune ».

Qalibaf a déclaré que la priorité de l'Iran est de développer la coopération avec les pays voisins et islamiques.

Il a également exprimé l'espoir que dans un proche avenir, l'accord stratégique entre l'Iran et la Turquie sera finalisé et qu'une feuille de route pour le développement des relations bilatérales sera élaborée.

Le président du parlement iranien a déclaré que l'étroite coopération bilatérale entre Téhéran et Ankara jouerait un rôle efficace dans les développements régionaux et internationaux.

Il a également déclaré que l'inimitié des États-Unis envers l'Iran et ses récentes pressions sur la Turquie montrent que Washington comprend le pouvoir des deux pays et leur influence dans la région.

Şentop a également déclaré qu'il est nécessaire de renforcer à nouveau la position de l'Union interparlementaire de l'Organisation de la coopération islamique à travers des actions coordonnées et une coopération étroite sur les problèmes des pays islamiques.

Le président du parlement turc a souligné la formation d'un comité pour les droits des musulmans, affirmant que la question de la Palestine a toujours été à l'ordre du jour de la Turquie. Concernant les relations bilatérales, Şentop a déclaré : « Nous sommes également déterminés à développer des relations avec l'Iran dans le cadre des relations parlementaires ».