L'Iran engagé dans la lutte contre le terrorisme (l’envoyé)

Il a fait cette remarque jeudi dans une déclaration sur « le maintien de la paix et de la sécurité internationales : la sécurité dans le contexte du terrorisme et du changement climatique » devant le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Il a déclaré dans sa déclaration qu'"aujourd'hui, la communauté internationale est confrontée à des défis urgents liés au terrorisme et au changement climatique.

L'ONU, à travers ses nombreuses résolutions, a réaffirmé à maintes reprises que le terrorisme est l'une des menaces les plus graves à la paix et à la sécurité internationales et que la responsabilité première de lutter contre cette menace incombe aux États Membres. La République islamique d'Iran reste attachée à ses obligations internationales et poursuit ses efforts pour prévenir et combattre efficacement le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. La lutte contre le terrorisme doit être menée conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international, et en garantissant le plein respect des principes d'indépendance et d'égalité souveraine des États et de non-ingérence dans leurs affaires intérieures.

Les effets négatifs du changement climatique et leurs conséquences sur le bien-être des nations sont indéniables. Ils s'aggravent lorsque d'autres facteurs sous-jacents dans les pays en proie aux conflits entrent en jeu. Relever ces défis exige une réponse systématique et coordonnée de tous les États membres. Nous partageons le point de vue selon lequel la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est la plate-forme la plus appropriée pour une telle réponse coordonnée. La République islamique d'Iran a pris des mesures importantes pour lutter contre et atténuer les effets négatifs du changement climatique.

Néanmoins, l'imposition de sanctions illégales par les États-Unis contre l'Iran, en violation flagrante des principes fondamentaux du droit international, n'a pas seulement empêché notre accès aux ressources financières et aux moyens technologiques indispensables pour relever les défis associés au changement climatique, mais a également nui à nos capacités nationales à mener à bien nos engagements respectifs à cet égard.

Alors que le terrorisme, en tant qu'infraction pénale grave, constitue une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales, le changement climatique est essentiellement un problème de développement et il n'existe aucune preuve scientifique établissant un lien direct entre le changement climatique et la paix et la sécurité internationales.

En conséquence, les défis du changement climatique doivent être abordés dans le contexte du développement durable.

Dans le même temps, dans certaines situations de conflit, les impacts du changement climatique pourraient créer un environnement propice aux groupes terroristes pour exploiter la situation et recruter des personnes vulnérables pour leurs sinistres objectifs terroristes.

Nous devons être extrêmement prudents quant à l'établissement d'un lien possible entre la paix et la sécurité internationales et le changement climatique.

Afin d'éviter que de telles situations difficiles ne se produisent, il est impératif de s'attaquer aux causes sous-jacentes. À cette fin, tous les États membres doivent adhérer à leurs obligations respectives fondées sur le principe des responsabilités communes mais différenciées.

De même, les pays développés doivent tenir leurs promesses de fournir aux pays en développement et aux pays touchés un soutien financier et une assistance technique opportuns et suffisants, notamment en facilitant le transfert des technologies nécessaires.

En conclusion, nous réitérons notre position de principe selon laquelle le changement climatique est avant tout une question liée au développement durable, et donc en dehors de la compétence du Conseil de sécurité.

De plus, l'engagement du Conseil de sécurité, qui manque de l'expertise et des outils requis dans ce domaine, violerait le mandat d'autres organes principaux de l'ONU, compliquant davantage leur travail pour relever efficacement les défis du changement climatique.