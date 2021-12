Proposition de sanction avancée par un député britannique contre l'Iran : réaction de Téhéran

Téhéran - IRNA - Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, en réponse à la proposition d'inclure les noms de trois Iraniens dans la liste des sanctions britanniques en matière de droits de l'homme, avancée par un député britanique, a déclaré : "Ces mesures et ces gestes contreproductifs sont non seulement constructifs mais ils compliquent davantage la situation et les questions".

"En plein débat sur les affaires domestiques opposant les membres du Parlement britannique, nous assistons à une proposition avancée par un député qui plaide pour l'ajout des noms de 3 Iraniens à la liste des sanctions du pays en matière de droits de l'homme", déploré le porte-parole de la diplomatie iranienne, rapporte le Service de la presse des A.E. iraniennes. "Nous démentissions et rejetons fermement les accusations sans fondement portées contre nos compatriotes", insiste Saïd Khatibzadeh. Affirmant que Téhéran surveille la question, le diplomate iranien a ponctué : " Le gouvernement britannique se rendra sûrement compte que toute action contreproductive comme ce cas ou des cas similaires non seulement n'est pas non-constructive, mais encore elle complique directement la situation et les problèmes existants."