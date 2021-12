La question de la Palestine demeure la "priorité la plus importante" du monde musulman

Selon l’IRNA vendredi 10 décembre, Mohammad Baqer Qalibaf s'est exprimé lors de la 16e conférence de l’Union interparlementaire des Etats membres de l'Organisation de Coopération islamique axée sur la cause de la Palestine, la question des réfugiés et l'Afghanistan.

Dans son discours, le Président de l'Assemblée consultative islamique d’Iran, a reconnu que les pays musulmans ont lancé un nouvel élan au cours des dernières décennies avec l'aide des efforts nationaux pour le développement dans divers aspects de la vie à savoir culturel, social et politique.

« Mais cette transformation progressive pourra façonner un avenir prometteur pour le monde musulman lorsque toutes les nations musulmanes s'uniront pour résoudre les problèmes du monde islamique en s'unissant de façon synergique autour de valeurs islamiques communes », a-t-il insisté.

« Les parlementaires, en tant que représentants du peuple, ont le rôle principal à jouer pour la convergence des nations musulmanes. L'unité et la cohésion sont, nous le savons tous, le remède aux douleurs de l’Oumma islamique. Face aux mouvements mobilisateurs, les opposants à la culture islamique, du régime sioniste au gouvernement arrogant américain, alimentent les divisions inter-musulmanes en se concentrant sur les différends et les questions non essentielles qui nous divisent afin d'étendre leur influence à travers les fissures », a-t-il prévenu.

Soulignant que la question de la Palestine est la priorité la plus importante du monde islamique, Qalibaf a déclaré : « Depuis plus de sept décennies, le monde observe tristement les politiques et les actions barbares du régime sioniste qui violent les droits fondamentaux et la dignité de le peuple palestinien. »

« L'invasion sioniste de la terre de Palestine n'était pas l'invasion d'une tribu par une autre ou l'invasion d'un autre pays contre un autre. Comme en témoigne l’histoire, ce qui s'est passé au cours des trois premières décennies de l'existence du régime factice, était un effort planifié et à grande échelle avec le soutien de l’Arrogance pour conquérir toute la Palestine et détruire l'existence et l’identité du peuple palestinien et liquider sa génération. Comme l'ont fait les Occidentaux une fois qu’ils ont découvert l’Amérique et l’Australie », a-t-il renchéri.

Il a continué : « Un examen plus approfondi du comportement des sionistes et de leurs soutiens britanniques, qui avaient auparavant fait l'expérience du génocide et de l'extermination des indigènes dans en Amérique et en Australie, montre qu'un programme similaire était en cours en Palestine. Mais les sionistes, malgré le soutien des courants au pouvoir dans la majorité des pays occidentaux à ce complot, n'ont pas réussi à atteindre leur objectif. »

La 16e Conférence de l'Union parlementaire de l'Organisation de la coopération islamique, s’est ouverte ce vendredi au palais de Dolmabahçe à Istanbul.

