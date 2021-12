L’Italie souhaite accroître sa coopération avec l'Iran

Lors d'une rencontre avec le gouverneur du Fars à Shiraz (Sud), Giuseppe Perrone, a appelé à saisir davantage d'opportunités de coopération entre les deux pays, en particulier dans la province du Fars.

Il a poursuivi : « Ces dernières années, les sanctions et la crise sanitaire liée au Covid, ont réduit la coopération économique et commerciale entre Téhéran et Rome. Nous espérons qu'avec les mesures efficaces du gouvernement de la République islamique en matière de vaccination et de contrôle du virus mortel, ainsi qu’à la lumière d’une fin fructueuse pour les négociations en cours à Vienne, nous verrons un nouveau chapitre dans nos relations bialtérales. », Rapporte les Relations publiques et les Affaires internationales du gouvernorat de Fars dans son rapport de vendredi 10 décembre, citant le diplomate italien.

Pour sa part, le gouverneur du Fars, Mohammad Hadi Imanieh évoquant les nombreuses opportunités de coopération bilatérale entre la province du Fars et l'Italie, a déclaré : « Un comité d’experts sera formé pour préparer le terrain à cet effet et suivre le processus de renforcement des relations bilatérales ».

