Poursuite des consultations diplomatiques intensives à Vienne

Selon l’IRNA vendredi soir 10 décembre, outre les réunions d'expertise, deux réunions bilatérales se sont tenues aujourd'hui entre Ali Bagheri, le négociateur en chef iranien et Mikhaïl Oulianov, son homologue russe, ainsi qu'avec le ministre autrichien des Affaires étrangères.

Une réunion bilatérale entre le négociateur en chef iranien et Enrique Mora, secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure, est également prévue pour ce soir. Selon ce rapport, les consultations et les négociations se poursuivront demain samedi à différents niveaux.

Un nouveau cycle de pourparlers entre l'Iran et les 4+1 (Allemagne, France, Grande-Bretagne, Russie et Chine) pour lever les sanctions a débuté hier (jeudi) avec une nouvelle édition de la Commission mixte du Plan global d’action conjoint sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC, JCPOA selon son acronyme anglais). L'Iran continue de suivre la voie du dialogue sur la base de ses propres positions et vues et reste fermement décidé à mener des négociations axées sur les résultats.

« Toutes les délégations s'efforcent de parvenir à un accord », a déclaré hier Enrique Mora, évoquant l’impératif de faire preuve du « réalisme » dans les pourparlers de Vienne.

