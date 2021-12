Vienne : rencontre entre Bagheri et le ministre autrichien des Affaires étrangères

Selon le correspondant de l'IRNA à Vienne, les deux parties ont discuté ce vendredi 10 décembre des questions liées aux relations bilatérales et internationales, ainsi que des pourparlers de Vienne.

Le gouvernement autrichien, en tant qu'hôte des pourparlers, souhaite voir une fin heureuse à ce processus diplomatique avec la conclusion d’un bon accord entre les parties engagées, manière d’enrichir le bilan de son pays en matière d'accueil d’importants pourparlers internationaux.

Pour Linhart, qui est à la tête de la diplomatie autrichienne, le PGAC est l'un des éléments architecturaux les plus importants du système mondial de non-prolifération, et cet accord doit être maintenu « de toute force ».

Un nouveau cycle de pourparlers entre l'Iran et les 4+1 (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Chine) pour lever les sanctions a débuté hier (jeudi) avec une nouvelle édition de la Commission mixte du Plan global d’action conjoint sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC, JCPOA selon son acronyme anglais). L'Iran continue de suivre la voie du dialogue sur la base de ses propres positions et vues et reste fermement décidé à mener des négociations axées sur les résultats.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench