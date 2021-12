L’Iranien Farhadi primé au Festival américain Palm Springs

Selon le magazine « Variety » a annoncé que fameux réalisateur iranien Asghar Farhadi, reçoit le Prix Impact Créatif dans la catégorie « Réalisation » au 33e Festival International du Film de Palm Springs (PSIFF).

Ce prix est décerné à cet éminent réalisateur pour le film « Un héros » de Farhadi, et d'autres films de sa carrière, dont « Une Séparation », et « Le Client ».

Steven Guidos, directeur de Variety Content, a déclaré à propos de ce prix décerné à Farhadi : « Asghar Farhadi, le réalisateur iranien oscarisé, s'est une fois de plus imposé comme l'un des meilleurs réalisateurs et scénaristes internationaux avec son film "Un Héros". Gagner le Grand Prix du Festival de Cannes 2021 n'était que le début de la renommée internationale du film. Comme ce fut le cas avec les films « Une Séparation » et « Le Client », Farhadi a une nouvelle fois suscité l'admiration des critiques et du jury des festivals de cinéma, ceux qui se réfèrent aux scénarios multi-couches et aux jeux complexes et habiles du Casting de Farhadi ; un maître qui comprend la mise en scène et les valeurs de l'humanité. »

Le 33e Festival International du Palm Springs se tiendra du 6 au 17 janvier 2022 et le Prix Impact Créatif sera remis à Farhadi le 7 janvier 2022.

