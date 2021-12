L’Iran prêt à coopérer sérieusement dans la reconstruction de la Syrie

Seyed Mohammad Hosseini, vice-président iranien pour les affaires parlementaires, s'est entretenu samedi avec Shafiq Dayoub, ambassadeur de Syrie à Téhéran.

Au cours de la réunion, Hosseini a déclaré que la 13e administration iranienne sous le président Ebrahim Raïssi cherchait à étendre la coopération avec la région et les pays voisins comme une priorité absolue tout en désignant la Syrie comme l'une des principales priorités de l'Iran.

Il a noté que l'Iran se considère comme le compagnon du peuple syrien. Il a en outre décrit la Syrie comme un partenaire stratégique et un allié.

Hosseini a également déclaré que la Syrie avait coopéré avec l'Iran pendant les huit années de défense sacrée de l'Iran contre le régime irakien de Saddam dans les années 1980, lorsque Hafez al-Assad était le président syrien et en retour,

L'Iran a aidé le peuple syrien et le gouvernement syrien légitime contre l'invasion du Daech.

Le vice-président iranien aux affaires parlementaires a déclaré : « Nous sommes à la veille du deuxième anniversaire du jour du martyre du général Qassem Soleimani. C'est lui qui a lié les Iraniens et les Syriens.

Hosseini a décrit la défaite du Daech en Syrie, en Irak et dans la région à la suite du mouvement de résistance, ajoutant que le danger du Daech n'était pas seulement limité à ces pays puisqu'il menaçait le monde entier.

Le vice-président iranien a en outre déclaré que les Arabes, les Européens et les États-Unis soutenaient le Daech, et que le Daech essaie toujours de se réfugier en Afghanistan après la défaite en Syrie et en Irak avec l'aide des puissances occidentales.

Il a en outre noté que les États-Unis et les Occidentaux tentent de mettre le peuple et le gouvernement syriens sous pression économique et politique après leur défaite dans le pays.

Hosseini a annoncé que l'Iran était prêt à coopérer à la reconstruction de la Syrie et a poursuivi que l'Iran et la Syrie avaient déjà conclu des accords sur les affaires politiques et économiques qui ont été interrompus en raison de la pandémie de COVID-19, ajoutant que la nouvelle administration iranienne essaie de mettre en œuvre les accords.

Il a poursuivi que de la même manière que l'Iran a aidé la Syrie au moment de la guerre, il est désormais prêt à coopérer sérieusement pour sa reconstruction.

Ailleurs dans ses remarques, Hosseini a déclaré : « Nous espérons que les forces militaires américaines quitteront la Syrie et l'Irak dès que possible, car elles ont été contraintes de quitter l'Afghanistan après 20 ans.

Ils volent toujours le pétrole syrien et, étonnamment, le monde ne condamne pas le comportement de ces États-Unis. »

Hosseini a souligné l'agression du régime sioniste contre les territoires syriens, appelant la communauté mondiale à réagir aux actions du régime sioniste.

Il a mis en garde les commanditaires des terroristes, affirmant que leurs actions ne resteraient pas sans réponse. Si les sionistes cherchent à déclencher une guerre et l'insécurité en Syrie, cela se retournera contre lui.