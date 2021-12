8 films iraniens participeront au festival Minar en Bulgarie

Cette année, le Sofia Minaret Film Festival se déroulera en Bulgarie du 14 au 30 janvier.

« Atabay » de Nikki Karimi en compétition de longs métrages, « Sans Tout » de Mohsen Garai, « Once in Iran » de Golamreza Jafari, coproduction Iran-Afghanistan, « Les Corbeaux » de Nagi Nemati, « Quand les grenades hurlent" réalisé par Granaz Mousavi, le travail conjoint sur Le festival montrera des films produits en Iran, en Afghanistan et en Australie, Turtle and the Snail réalisé par Mohsen Rezai, We Have to de Reza Dermishyan et le documentaire It's Not Me de Said Golipur prendra part à l'événement.