Ministre iranien de l'Énergie : Il est possible d'échanger de l'électricité avec les pays voisins

Le développement des connexions du réseau électrique de l'Iran avec les pays voisins conformément aux normes internationales dans le but d'étendre les échanges et les exportations d'électricité est l'un des programmes du ministère iranien de l'Énergie.

Dans le même alignement, Ali Akbar Mehrabian, le ministre iranien de l’Energie, a souligné l'achèvement des programmes de diplomatie électrique, notamment la synchronisation du réseau électrique iranien avec la Russie et la connexion au réseau électrique des pays du golfe Persique via un câble sous-marin.

En conséquence, selon le dernier rapport du ministère de l'Énergie, Ali Akbar Mehrabian a ajouté : « L'Iran est prêt pour l'approvisionnement des pays de la région ; Bien sûr, nous avons eu du succès dans ce domaine au fil des dernières années. »

Se référant à la capacité de l’Iran à produire des turbines de classe "F", Mehrabian a déclaré : « La République islamique d'Iran est l'un des rares pays au monde à produire des équipements électriques, des turbines, des générateurs, etc. au plus haut niveau de technologie. Aujourd'hui, l'Iran peut produire une variété de turbines, en particulier des turbines de classe F, qui ont le rendement le plus élevé de l'industrie des centrales électriques. »

Selon le ministre de l'Énergie, d'importants projets énergétiques ont été mis en œuvre en Irak, en Syrie, au Sri Lanka, au Tadjikistan, en Russie et dans d'autres pays, notamment des centrales hydroélectriques.

« L'Iran a une position très bonne et précieuse dans le monde dans le domaine des projets d'eau, y compris les systèmes d'approvisionnement en eau, les barrages et les centrales hydroélectriques. », a souligné le ministre iranien de l’Energie.

