Iran : Les infirmiers et les infirmières luttent contre l'Arrogance par leurs efforts et leur abnégation (Leader)

Selon l’IRNA, l'Ayatollah Khamenei a tenu ces déclarations à l’occasion d’une audience accordée dimanche 12 décembre, à un groupe d’infirmiers et infirmières du pays.

Pour le Leader de la RII, savoir soulager le patient et ses proches et d’avoir une attitude et une communication rassurante pour accompagner le patient et ses proches voire les autres vers une transe plus sécurisante, demeure une autre « valeur importante » chez nos infirmiers et infirmières et toute la nation est en effet redevable à la communauté infirmière. »

Tout en soulignant la nécessité de militer pour une véritable campagne d’information sur les réalités de la société iranienne, l'histoire de la Révolution islamique, la Défense Sacrée (Guerre imposée de l’Irak de Saddam soutenue par les Occidentaux et leurs alliés régionaux contre l’Iran) et les divers événements qui ont marqué les 42 dernières années d’histoire de notre pays, il a déclaré : « Si on ne réalise pas une telle tâche, ce qui était malheureusement le cas dans de nombreux faits, l'ennemi injectera sa version déformée et fausse chez l'opinion publique, dans une tentative de justifier ses actions oppressives incessantes, manière de passer l'oppresseur pour l'opprimé», a prévenu le Leader.

Déplorant la joie des puissances arrogantes affichées face aux souffrances du peuple iranien, manifestée par des tristes incidents tels que le soutien complice honteux apporté à l'ancien dictateur irakien, Saddam, dans ses attaques chimiques contre les villes frontalières iraniennes, et l'imposition d'un embargo médical sur notre nation, le Leader de la RII a indiqué : « Vu ces faits, lorsque nos infirmiers et infirmières , avec leurs esprits d’effort et de dévouement, mettent le sourire sur les lèvres des patients et celles de leurs proches, ils luttent en fait contre le front malveillant de l'Arrogance. Ce qui redouble le poids et la valeur de la communauté infirmière en Iran islamique », a ponctué le Leader.

L'Ayatollah Khamenei a poursuivi : « Tout comme pendant la guerre imposée, où les médecins, les infirmiers et les ambulanciers ont travaillé sous les bombardements, pendant la crise sanitaires du Covid aussi, le corps infirmier de notre pays a enduré des épreuves doubles en s’exposant au risque de contracter la maladie mortelle, en augmentant les heures de travail, en réduisant les congés, en se rendant à l'hôpital pendant les vacances du Nouvel An (Nowruz) et en assistant à la triste disparition des patients et de leurs collègues. »

