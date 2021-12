Le ministre iranien des Affaires étrangères met l'accent sur le développement du commerce et du tourisme avec les pays voisins

Au deuxième jour de la réunion des chefs des délégations diplomatiques et des ambassadeurs de la République islamique d'Iran dans les pays voisins, le ministre iranien des Affaires étrangères, le ministre iranien de l'Intérieur, ainsi que 17 gouverneurs des provinces frontalières, ainsi que le secrétaire du Conseil suprême des zones économiques libres et le président de la Commission des Conseils et des Affaires intérieures ont insisté sur l'amélioration de la coopération avec les pays voisins.

Lors de cette rencontre, le ministre iranien de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, évoquant l'importance de prêter attention aux pays voisins, a évoqué les nombreuses opportunités disponibles dans la région et a exprimé l’importance accordée aux pays de la région par le cadre de la vision 2025 de la République islamique d’Iran.

Le ministre iranien de l'Intérieur a exprimé son espoir que les ambassadeurs et les gouverneurs des provinces frontalières utiliseraient toutes les capacités existantes dans la région et augmenteraient le dynamisme avec un plan commun de coopération globale avec les pays voisins.

« Le ministère iranien des Affaires étrangères avait des bureaux dans 29 des 31 provinces du pays, qui dans le passé étaient principalement consacrés aux affaires consulaires, mais désormais l'approche dominante du ministère des Affaires étrangères et de ses bureaux en province est économique. Car plus de 40% des thèmes de cette réunion avec les ambassadeurs iraniens aux pays voisins était lié à des questions économiques. », a déclaré le chef de la diplomatie iranienne.

