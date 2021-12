Coronavirus en Iran: nombre de morts quotidien inférieur à 50 après 566 jours

Le ministère iranien de la Santé a estimé lundi le nombre total de décès dus au COVID-19 dans le pays à 130 764, affirmant que la maladie a coûté la vie à 42 patients au cours des dernières 24 heures, le bilan le plus bas en 566 jours.

Au cours des dernières 24 heures, 2 706 nouveaux cas d'infection au COVID-19 ont été signalés, dont 442 hospitalisés, a ajouté le ministère.

Plus de 5 975 000 personnes se sont rétablies ou sont sorties des hôpitaux sur un total de 6 157 500 personnes qui ont contracté la maladie.

Quelque 3 069 victimes du COVID-19 sont dans un état grave et sont soignées dans des établissements de soins intensifs, a-t-il indiqué.

Le ministère a également déclaré que plus de 58,77 millions d'Iraniens ont reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus, plus de 49,56 millions ont reçu la deuxième dose et plus de 2,74 millions ont reçu les injections de rappel.

Le nombre de personnes infectées par le COVID-19 dans le monde a dépassé les 270 millions et le nombre de morts a dépassé les 5,32 millions.