Le Festival international du film australien (IFEFA) s'est tenu pour la première fois à Sydney en novembre 2014 et a été soutenu par la communauté internationale depuis sa création, notamment le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Inde, le Pakistan et de nombreux autres pays.

Ce festival du film est un événement unique qui offre l'opportunité de découvrir des œuvres du monde entier. Le festival vise à étendre et à approfondir les liens culturels et économiques entre l'Australie et le reste du monde. Le festival vise le développement culturel et s'efforce d'atteindre les normes les plus élevées d'une communauté internationale cohésive en promouvant la diversité culturelle, le multiculturalisme, la compréhension mutuelle et la paix harmonieuse.

Cependant, le film est nominé pour l'Australian Film and Entertainment Film Award (IFEFA) selon le site américain Brightlight Film, qui est responsable de la projection mondiale de Paradise.