Téhéran et Berlin peuvent nouer une « coopération fructueuse » dans les relations bilatérales

« Votre excellence, je vous félicite sincèrement pour votre nomination au poste de chancelier de la République fédérale d'Allemagne », a déclaré Seyyed Ebrahim Raissi dans un message adressé au nouveau chancelier allemand Olaf Scholz, a rapporté IRNA mardi 14 décembre.

Le Président de la RII a adressé un message de félicitations au nouveau Chancelier allemande, Olaf Scholz , pour sa nomination. Le message dit notamment : « Les relations historiques entre la République islamique d'Iran et la République fédérale d'Allemagne, qui durent plus de 150 ans et qui reposent sur des potentiels aussi importants que variés, sont un héritage précieux pour l’élargissement des relations politiques, économiques et culturelles entre les deux nations civilisées. »

Il a souligné : « Je crois qu'en profitant de cette opportunité, les deux pays peuvent établir une coopération utile et précieuse dans les relations bilatérales dans une ambiance basée sur le respect et les intérêts mutuels ».

Affirmant que notre monde est aujourd'hui confronté à des défis importants aux niveaux international et régional, le Président Raïssi a déclaré : « Réussir à relever les défis nécessite de comprendre la responsabilité internationale commune et de travailler ensemble en faveur des gestes qui peuvent apporter la paix, la stabilité et la prospérité aux peuples du monde. Par cette occasion je déclare prête la République islamique d'Iran à élargir les interactions dans ce sens. »

Toujours dans ce message, le Président soulignant la détermination de la République islamique d'Iran à maximiser l'interaction avec tous les pays du monde, en particulier avec la République fédérale d'Allemagne, a déclaré à l’adresse de son interlocuteur : « J'espère que les relations entre les deux pays se développeront plus qu'auparavant au cours de votre mandat. »

Ebrahim Raïssi a fini par souhaiter une bonne santé et tout le meilleur au Chancelier et aux membres du nouveau gouvernement de la République fédéral d’Allemagne, dans leur importante mission et le bien-être du peuple de ce pays. »

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench