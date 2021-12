Iran : en aucun cas, nous n'avons négligé l’impératif de l’expansion des capacités défensives (Chef d'état-major des armées)

Selon un rapport de l’IRNA, depuis les Relations publiques de l'état-major général des forces armées, publié mardi 14 décembre, s'exprimant lors de la Conférence des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques de la République islamique d'Iran (RII) dans les pays voisins, le général de division Mohammad Bagheri a brossé un tableau détaillé sur la situation « ô combien grave » qui prévaut aujourd’hui dans la région et le monde pour dire : « Au cours des 43 dernières années, nous avons été confrontés à une série de conspirations et de menaces de la part des ennemis, y compris la guerre imposée et les sanctions et les lacunes infligées au début de la Défense Sacrée (la guerre imposée de l’Irak de Saddam contre l’Iran soutenu par un grand nombre de pays du monde dont notamment les Occidentaux) sur le Corps défensif de notre pays. »

« Cependant, ces restrictions et ces pressions ont fini par nous conduire à nous former et à rechercher l’autonomie. Ces moments durs nous a renforcé la confiance en soi et a redoublé les efforts au sein du Corps défensif de notre pays », se félicite le général de division Bagheri.

Le chef d'état-major des armées de la RII a poursuivi : « En réponse aux hostilités de toute part contre notre, une série d'actions et de stratégies ont été mises à l'ordre du jour de la Défense nationale. Aujourd’hui grâce au sang des martyrs et aux directives et aux leaderships sages et perspicaces de l'Imam Khomeiny (père fondateur de la RII) puis son successeur le Guide suprême, l’honorable ayatollah Khaménei, l'industrie de la défense de notre pays a atteint un point de croissance, de promotion, de maturité et de dissuasion culminant, à tel point qu’aujourd'hui personne n'ose intervenir contre la patrie islamique. »

« Nos stratégies et objectifs fixés à des fins dissuasives sont basés sur des idées, des pensées, des doctrines, des politiques, des méthodes et des tactiques indigènes et iraniennes intelligentes, et conformément aux besoins du jour de la Révolution islamique et au rythme du niveau et du type de menaces perçues contre notre pays », a-t-il fait remarquer.

S’attardant sur le fait que, stratégiquement parlant, l’Iran n’entrera dans aucune guerre, le Chef d’état-major des forces armées de notre pays a précisé : « Mais tactiquement notre riposte sera rapide »

« Bien que nos forces soient confiantes dans les effets dissuasifs du pays, elles n'ont jamais sous-estimé la menace potentielle de l'ennemi, et elles sont toujours en état d’alerte pour donner une réponse symétrique aux moindres agissements hostiles de l’ennemi », a-t-il conclu.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench