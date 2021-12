Le développement des relations culturelles avec les pays voisins, une « priorité » pour l’Iran

La réunion s’est tenue aux locaux du ministère des A.E. ce mardi 14 décembre en présence du chef de l'Organisation de la culture et des Communication islamiques, le ministre du Patrimoine culturel, de l'Artisanat et du Tourisme, le ministre des Sports et un groupe d'ambassadeurs et consuls généraux de la République islamique d'Iran en poste dans les pays voisins.

Rappelant que l'Organisation compte plus de 80 représentations culturelles dans 60 pays, M.Imanipour a déclaré : « L'Organisation de la culture et des communications islamiques a été créée en tant que centre de diplomatie culturelle de la République islamique d'Iran pour unifier les activités culturelles du pays à l'étranger et présenter au monde une image claire de la culture et de la civilisation irano-islamiques. »

Il a poursuivi : « Actuellement, nous avons 17 agences culturelles dans 9 pays voisins. Bien que nous ayons pu établir de très bonnes et étroites relations avec ces pays, nous ne considérons pas la situation actuelle comme satisfaisante ».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench