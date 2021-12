Takht-Ravanchi : les pourparlers de Vienne peuvent réussir avec une réelle volonté politique

Selon l’IRNA, le Dr Madjid Takht-Ravanchi a fait cette déclaration mardi soir, heure locale, après la fin de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour examiner le douzième rapport du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres sur la mise en œuvre de la résolution 2231 sur le JCPOA.

L'ambassadeur d'Iran et représentant permanent auprès des Nations Unies a déclaré aux journalistes : « Notre équipe aux pourparlers de Vienne est sérieuse et prête à interagir de manière significative et constructive avec les autres parties et espère qu'elles adopteront la même approche. »

« Les pourparlers de Vienne ne peuvent réussir que grâce à une véritable volonté politique et des négociations de bonne foi. Blâmer les autres ou prétendre que les autres sont impatients n'est pas constructif.», a déclaré Takht-Ravanchi.

Le haut diplomate de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a souligné : « Alors que les pourparlers de Vienne se poursuivent, nous devons tous travailler ensemble pour parvenir à un accord acceptable et bon à Vienne dès que possible. »

Takht-Ravanchi a également déclaré à propos de la réunion de six mois du Conseil de sécurité sur l’accord nucléaire et de la résolution 2231 : « Nous avons entendu des messages forts en faveur de la renaissance du JCPOA. »

« Pour passer en revue les raisons de la situation actuelle, je dois dire que le fait est que ce sont les États-Unis qui se sont retirés illégalement du JCPOA et ont réimposé des sanctions. L'Iran a rempli ses obligations et a essayé bien plus que sa juste part de maintenir l'ordre.», a souligné le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies.

L'ambassadeur iranien auprès des Nations Unies a déclaré : « Maintenant, les États-Unis et l'Union européenne doivent assumer leurs responsabilités et revenir à la pleine mise en œuvre de leurs obligations en vertu du JCPOA. Ils doivent décider. Nous espérons qu'ils saisiront cette opportunité. »

« Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, la seule solution est l'engagement de toutes les parties à la mise en œuvre complète, efficace et vérifiable du JCPOA ; Ni plus ni moins. De toute évidence, l'Iran doit avoir la garantie que toutes les sanctions seront levées ; Les États-Unis ne se retireront plus du JCPOA et n'abuseront pas des mécanismes du JCPOA et de la résolution 2231. », a noté le chef de la délégation iranienne auprès des Nations Unies.

Takht-Ravanchi a déclaré dans un discours prononcé lors d'une réunion du Conseil de sécurité mardi soir, heure locale, concernant la mise en œuvre du JCPOA et de la résolution 2231 : « L'Iran est déterminé à déployer tous ses efforts pour faire revivre l’accord nucléaire. À cet égard, nos propositions à Vienne sont pleinement conformes aux dispositions du JCPOA et de la résolution 2231. Nous avons prouvé notre réelle volonté politique, notre sérieux et notre interaction constructive avec les autres parties pour parvenir à un bon accord dans les plus brefs délais. Les autres parties doivent maintenant prouver qu'elles souhaitent réellement l'acceptation et la mise en œuvre effectives et consciencieuses de toutes leurs obligations au titre du JCPOA. »

