Téhéran a conclu un bon accord avec l'AIEA

La dernière réunion des ambassadeurs de la République islamique d'Iran dans les pays voisins s'est tenue mercredi en présence du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian.

S'adressant à la réunion, Amir-Abdollahian a évoqué les derniers développements concernant les pourparlers en cours sur la suppression des sanctions entre l'Iran et les cinq parties restantes du JCPOA - l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine dans la capitale autrichienne.

Selon lui, tenir des pourparlers avec force et fondés sur la préservation de la dignité est à l'ordre du jour du 13e gouvernement depuis son entrée en fonction, et les négociateurs iraniens ont adopté la même approche avec sérieux et travail acharné.

« Hier soir, nous sommes parvenus à un bon accord avec l'AIEA qui pourrait répondre à certaines des préoccupations présumées concernant le programme nucléaire pacifique de l'Iran », a déclaré le haut diplomate, ajoutant que cela conduirait à une plus grande coopération mutuelle avec l'AIEA.

Amir-Abdollahian a également déclaré que l'autre partie avait accepté de discuter de deux projets soumis par l'Iran récemment au P4+1, l'un sur la levée des sanctions et l'autre sur les questions nucléaires.