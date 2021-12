Foot: deux Iraniens nominés pour le joueur international de la semaine de l'AFC

L'année touche peut-être à sa fin, mais la cohorte de joueurs asiatiques à l'étranger montre peu de signes de ralentissement, offrant une autre semaine d'excellentes performances à l'autre bout du monde.

Ce fut une période de sept jours qui a produit des performances exceptionnelles dans les Ligues des champions masculine et féminine de l'UEFA, ainsi que de l'éclat dans l'action de la ligue en Angleterre, en France, en Allemagne et plus encore.

Qui est le meilleur joueur d'Asie en dehors du continent sur la base des performances du 7 au 13 décembre ?

Sardar Azmoun (Zénith, Iran)

80 minutes, 1 but, 3 tirs cadrés (3-3 contre Chelsea)

Les fans de toute l'Asie et de l'Europe connaissent bien les talents d'Azmoun, et la star iranienne a fourni un nouveau rappel avec un but contre le champion en titre Chelsea en UEFA Champions League mercredi.

Le leader de l'équipe Melli a habilement contourné Kepa Arrizabalaga avant de marquer son 10e de la saison dans un match qui s'est terminé par un match nul 3-3.

Allahyar Sayyadmanesh (Zorya Luhansk, Iran)

90 minutes, 71% de précision de passe, 4 interceptions (1-1 contre Bodø/Glimt)

90 minutes, 1 but, 1 passe décisive (1-1 contre Dynamo Kyiv)

Joueur international de la semaine de l'AFC régulier cette saison, l'attaquant iranien émergent Sayyadmanesh a une fois de plus montré son sang-froid devant le but, trouvant le chemin des filets avec une frappe formidable à l'extérieur du Dynamo Kyiv de haut vol dimanche.

C'était le neuvième but de Sayyadmanesh de la saison, et son 15e depuis qu'il a rejoint Zorya en prêt de Fenerbahce l'année dernière.