Deux films iraniens seront présents au Festival du film de Rotterdam aux Pays-Bas

L'événement débutera le 26 janvier avec le film «On the Road» sur deux sœurs jumelles afghanes Nahida et Maliha et se poursuivra jusqu'au 6 février.

Le cinéma iranien a également ses représentants à ce festival, et au nom de l'Iran, le film «Dirt Road» de Panah Panahi et «Zalava» réalisé par Arsalan Amiri sera projeté à ce festival.

Le Rotterdam Film Festival est un festival du film annuel qui se déroule depuis 1972 et qui se tient chaque année en mettant l'accent sur le cinéma indépendant et expérimental.