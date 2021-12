L'Iran a exporté pour plus de 50 millions de dollars de sacs et de chaussures cette année

Téhéran (IRNA)- Le directeur général de l'Organisation des petites entreprises et des zones industrielles, Ali Rasulian, a déclaré qu'au cours des sept premiers mois de cette année, des sacs et des chaussures d'une valeur de 50 millions de dollars ont été exportés du pays et, à cet égard, les exportations sont en augmentation.

L'industrie de la chaussure et du cuir crée des emplois très élevés, et selon des sondages auprès de 71 professions, les sacs et les chaussures occupent la quatrième place, a-t-il déclaré. Heureusement, les importations de sacs à main et de chaussures ont fortement chuté ces dernières années pour se rapprocher de zéro, ce qui est une bonne chose, a-t-il ajouté. Selon lui, plus de 50 millions de dollars de sacs et de chaussures ont été exportés d'Iran vers différentes parties du monde.