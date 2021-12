Amir Abdollahian à Guterres : l’Iran n’accepte aucune obligation au-delà du JCPOA

S’attardant sur le fait que l'équipe négociatrice iranienne présente dans les pourparlers de Vienne est dotée de pouvoirs nécessaires et qui est en mesure d'étendre son champ d'action en prenant des initiatives et en agissant de façon compétente, sérieuse et responsable, Hossein Amir Abdollahian a ajouté à l’adresse de son interlocuteur : « L’équipe négociatrice iranienne a la bonne foi, une détermination sérieuse et la volonté nécessaire pour parvenir à un bon accord à Vienne.

Amir Abdollahian a considéré le manque d'initiative de la partie occidentale comme l'une des raisons de la lenteur des négociations tout en notant que la rhétorique de menaces n’a jamais fonctionné dans le cas de l'Iran.et a souligné : « Nous avons présenté deux textes sur deux questions à savoir la levée des sanctions et le nucléaire. Ces textes sont conformes au PGAC et nous n'avons fait aucune demande au-delà de l’accord multilatéral nucléaire de 2015, et en même temps nous n'acceptons aucune obligation au-delà du Pacte ».

« La partie iranienne dans les négociations a présenté de bonnes propositions qui peuvent être la base d'un accord durable », a-t-il précisé.

Amir-Abdollahian a déclaré que l'Iran avait autorisé le remplacement des caméras dans son complexe de centrifugeuses de Karaj après que le chien de garde nucléaire de l'ONU y eut dénoncé une attaque de sabotage. Il a décrit cette décision comme un geste de bonne volonté de l'Iran. Antonio Guterres a pour sa part, exprimé son soutien au processus de Vienne visant à relancer le JCPOA.

