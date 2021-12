Iran-Hongrie : AmirAbdollahian souligne l’importance du renforcement de la coopération bilatérale

Le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Peter Szijjarto, qui se trouve à Téhéran pour rencontrer des autorités iraniennes et organiser le deuxième tour de la Commission mixte de la coopération économique conjointe, a rencontré jeudi 16 décembre son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian. Les deux hommes se sont penchés à cette occasion sur diverses questions d’intérêt commun.

Lors de la rencontre, Hossein Amir Abdollahian, passant en revue diverses dimensions des relations entre les deux pays dans les domaines économique, politique et culturel, a exprimé l'espoir que ce déplacement et les programmes à venir seront source de changement dans le développement des relations bilatérales dans divers domaines.

Amir Abdollahian s’attardant sur les relations « historiques » des deux pays, les a qualifiées de base et d’opportunité pour l’expansion et le renforcement des liens Téhéran-Budapest « à la lumière des positions et des approches appropriées et équilibrées ».

Les Chefs de la diplomatie iranienne et hongroise se sont rencontrés ce matin aux locaux du ministère des Affaires étrangères de la RII.

Selon le correspondant politique de l’IRNA, le ministre hongrois des A.E. et du Commerce, Peter Szijjarto, arrivé hier soir à Téhéran à la tête d'une délégation commerciale à l'invitation de son homologue iranien, a été accueilli par notre Chef de la diplomatie au ministère des Affaires étrangères.