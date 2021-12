L’Iran appelle le gouvernement canadien à abroger la loi interdisant le hijab dans les lieux publics

Selon la base d'informations du siège des droits de l'homme de la RII, Kazem Gharibabadi, réagissant dans un tweeté émis le jeudi 16 décembre au licenciement de Fatemeh Anvari, une enseignante au primaire au Québec, a écrit : « Le gouvernement fédéral du Canada doit intervenir dans cette affaire, et compte tenu des protestations généralisées contre l'expulsion et en faveur de Mme Anwari et des personnes qui s'opposent à cette loi discriminatoire, il doit annuler la loi de la province qui interdit l'utilisation de symboles religieux et du hijab dans les lieux publics. »

