Réunions conjointes de la Troïka européenne et du régime sioniste pour saper les pourparlers de Vienne

Vienne - IRNA - Une source bien informée a fait état des coordinations contreproductives entre le trio européen (France, Royaume-Uni, Allemagne, signataires de l’accord nucléaire de 2015), avec le régime sioniste au sujet des pourparlers de Vienne, et a déclaré : « Des déplacements et des consultations réguliers ont eu lieu entre les deux parties pour perturber le processus des pourparlers de Vienne et empêcher les négociateurs à Vienne de parvenir à des accords tangibles et à la reprise des engagements liés au Pacte de 2015. »

Selon la source, ils partagent comme préoccupation commune l’influence grandissante de l’Iran dans la région : « Il existe une inquiétude commune quant au rôle croissant de l'Iran face aux évolutions régionales et internationales, qui fragilise la présence du régime sioniste d'une part et réduit les intérêts économiques de ces trois pays européens en termes de commerce et de ventes d'armes, … ». La source bien informée a ajouté à l’IRNA : « A titre d’exemple, les récentes relations entre l'Iran et les Émirats arabes unis ont été immédiatement accompagnées de la visite précipitée du Premier ministre du régime sioniste aux Émirats arabes unis afin que le plan de la République islamique d'Iran visant à développer davantage les relations avec les pays voisins ne se réalise pas. » « La troïka joue un rôle destructif dans les négociations, car le représentant britannique a déclaré lors de ces pourparlers que Londres n'accepterait pas un simple retour de l'Iran au Plan global d’action conjoint sur le nucléaire de 2015 et cela malgré les récentes avancées, plaidant pour un nouvel accord », a encore prévenu la source. Les pourparlers de Vienne visent à lever les sanctions oppressives dans la capitale autrichienne. Les parties européennes aux pourparlers alliés du régime de Tel-Aviv tentent depuis deux semaines de faire dévier les négociations de cet objectif. Les hauts diplomates britanniques, français et allemands impliqués dans les discussions entamées en Autriche depuis le 29 novembre, dans une déclaration conjointe émise lundi dernier, ont ignoré le rôle des États-Unis dans les problèmes actuels de mise en œuvre du PGAC (appelé JCPoA en anglais pour « Joint Comprehensive Plan of Action »). Ils ont prétendu que les demandes de l'Iran dans les négociations en cours vont au-delà du PGAC et qu’elles entravent les progrès des pourparlers. « Nous perdons un temps précieux dans la discussion [sur] de nouvelles positions iraniennes incompatibles avec le JCPoA ou allant au-delà de ce qu’il prévoit », ont regretté les représentants de trois pays européens qui n’ont jamais honoré leurs engagements vis-à-vis de l’Iran liés au pacte multilatéral. Tout en renvoyant la balle dans le camp de l’Iran ils ont menacé que le JCPoA deviendrait très prochainement « une coquille vide. » Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench