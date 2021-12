Khatibzadeh exprime ses condoléances suite au décès du professeur Bert Fragner

En adressant ses condoléances pour le décès du professeur Bert Fragner, grand iranologue contemporain et fondateur de l'Institut autrichien d'iranologie à la communauté scientifique, aux iranologues et à tous les amis de l'Iran, Khatibzadeh a écrit vendredi sur son compte Instagram qu'il y a environ trois ans, alors qu'il était directeur général du bureau des études du ministère des Affaires étrangères, il avait rencontré le professeur Fragner à Vienne.

Fragner était une figure culturelle, érudite et aimante qui aimait tellement la culture et la civilisation iraniennes qu'il considérait l'Iran comme sa deuxième patrie, a-t-il souligné.

Se référant au fait que le professeur Fragner était l'un des plus grands iranologues contemporains qui a consacré près de six décennies de sa vie à reconnaître et à présenter l'histoire, la culture et la littérature de l'Iran,

Khatibzadeh a ajouté que le professeur Fragner a joué un rôle important dans l'introduction de la culture iranienne, de l'histoire et de la langue persane à la communauté scientifique européenne, en particulier dans les pays germanophones.

En écrivant de nombreux ouvrages scientifiques et de nombreuses activités, il a eu un impact durable sur le domaine des études iraniennes dans le monde et a donc une place particulière et populaire en Iran et parmi les Iraniens, a-t-il noté.