L’Iran condamne la résolution anti-iranienne sur les droits de l’homme

Le Dr Zahra Ershadi, représentante adjointe d’Iran auprès des Nations Unies, a ajouté vendredi, heure locale : « 100 pays n'ont pas voté pour cette résolution, et il semble que le moment soit venu pour les représentants de ces 100 pays pour protester contre ces autoproclamés héros des droits humains qui privent les pays indépendants de leur liberté en exerçant une influence, la tromperie et en fournissant de fausses informations. »

« Un examen de la liste des principaux partisans de cette résolution, tels que le Canada, les États-Unis, le régime sioniste et certains pays occidentaux, montre le fait que les principaux partisans du racisme, de l'occupation et ceux qui ont commis des meurtres aveugles de peuples autochtones se sont rassemblés et prêchent aux autres sur les droits de l'homme. », a poursuivi la haute diplomate iranienne.

« L'Occident peut rester silencieux face aux crimes horribles du Canada, mais l'histoire n'oubliera jamais que des milliers d'enfants autochtones ont été agressés sexuellement, tués et que leurs corps ont été retrouvés sur la terre des soi-disant affranchis », a déclaré la représentante adjointe de l'Iran auprès des Nations Unies.

« Les partisans de cette résolution sont plus intéressés à obtenir des privilèges et à utiliser les droits de l'homme comme un outil, et de telles résolutions sont également une recommandation.», a souligné Ershadi.

La représentante adjointe de l'Iran auprès des Nations Unies. avait précédemment qualifié la résolution anti-iranienne de la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies de « partiale » et avait déclaré : « Cette résolution montre une distorsion sélective et politique des faits existants et une politique hostile et délibérée d'incitation à l'iranophobie ».

La représentante adjointe de l'Iran auprès des Nations Unies a ajouté : «Cette résolution partiale et non constructive, qui est votée en troisième commission, est une décision politique malhonnête et indéfendable. Ladite résolution est pleine d'erreurs thématiques, et montre la distorsion sélective et politique des faits existants et exhibe la politique hostile et délibérée d'incitation à l'iranophobie. »

« La République islamique d'Iran a explicitement rejeté cette résolution, comme d'autres résolutions nationales, depuis le tout début. », a conclu la haute diplomate iranienne aux Nations Unies.

