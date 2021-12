La Fédération internationale de Muay Thaï fait l'éloge de la condition de la Boxe thaïlandaise en Iran

L'Assemblée générale de la Fédération internationale de Mua thaï a réuni des représentants de 127 pays et en présence de Sakchai Topswan, président de la Fédération mondiale, Stephen Fox, secrétaire général de la Fédération mondiale, président de l'Organisation mondiale Ames, président du Comité international olympique (CIO), ainsi que Javad Nassiri, président de l'Association de Muay Thaï d'Iran et membre du Conseil présidentiel de la Fédération mondiale, se sont tenus dans l'amphithéâtre de la Ampse Hôtel autour de Bangkok.

Lors de ce forum, l'Association Iranienne de Muay Thai et Javad Nasiri lui-même ont été honorés pour la forte présence des femmes iraniennes dans toutes les compétitions internationales de Mua thaï et l'égalité des sexes dans ce domaine.

Les équipes nationales masculines et féminines de Mua thaï de notre pays ont remporté 2 médailles d'or, 7 d'argent et 5 de bronze aux compétitions mondiales la semaine dernière, dans lesquelles la participation des femmes iraniennes à ces compétitions était de 2 médailles d'or, 5 d'argent et 2 de bronze.

La Coupe d'Europe en Turquie en mai de l'année prochaine, les Championnats du monde des jeunes en Malaisie en septembre 1401, et les Championnats du monde des adultes en novembre de l'année suivante, organisés par la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi, étaient d'autres résolutions du forum.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench