Pourparlers de Vienne : Téhéran exhorte le trio européen au «sérieux»

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a rejeté samedi 18 décembre les allégations « irréalistes » et « fausses » avancées par les trois signataires européens de l'accord nucléaire de 2015 selon lesquelles les pourparlers de Vienne auraient été suspendus à la demande de Téhéran, affirmant qu'il s'agissait d'une décision prise par « toutes les délégations » négociatrices à Vienne.

« Malgré les allégations de la partie occidentale sur une prétendue demande de l'Iran pour une pause dans les pourparlers [de Vienne], ces pays et d'autres membres des 4+1 savent très bien que le calendrier prévu pour la reprise est issu d'un consensus collectif qui a été fait en tenant compte des vacances de Noël et du Nouvel An des partis européens », a expliqué samedi Saïd Khatibzadeh devant les journalistes.

Le diplomate a ajouté que ce n'était pas la première fois que les partis occidentaux avaient recours à la distorsion des réalités et à la campagne de désinformation, avant de rejeter les récentes déclarations « mensongères » tenues par la troïka européenne.

