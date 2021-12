Yémen: le Conseiller du Ministre iranien des A.E. et le Représentant spécial suédois passent en revue les évolutions

Selon ‌ l’IRNA, Peter Semneby, représentant spécial de la Suède pour le Yémen, a rencontré ce samedi 18 décembre Ali Asghar Khaji, conseiller principal du ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran pour les affaires politiques spéciales.

Lors de la rencontre les deux hommes se sont penchés sur les dernières évolutions intérieures et extérieures yéménites et ont discutés des domaines de coopération conjointe entre l'Iran et la Suède pour aider au règlement de la crise dans ce pays qui travers les pires moments.

Les dernières consultations régionales entre les représentants iranien et suédois dans le cadre des efforts de la République islamique d'Iran (RII) pour mettre fin au conflit du Yémen, étaient axés sur la levée du blocus contre le peuple yéménite, l'établissement d'un cessez-le-feu et d'un processus de paix, et trouver une solution pour le cas du pétrolier Safer, abandonné au large du pays et qui pose toujours un grave risque de marée noire en mer Rouge.

Toujours lors de la rencontre, la partie iranienne a souligné la nécessité de résoudre la crise yéménite par des moyens politiques, de tenir des pourparlers inter-yéménites et d'établir un gouvernement global et représentatif avec la participation de tous les groupes et partis politiques yéménites.

Soulignant le rôle de « premier plan » de la République islamique d'Iran pour la paix au Yémen et dans la région, le représentant spécial suédois a brossé pour sa part un tableau détaillé sur les efforts de l'ONU pour établir un cessez-le-feu, lever le blocus économique et reprendre les pourparlers politiques au Yémen.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench