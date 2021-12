Ministre iranien des AE au Pakistan : la stratégie principale d’Iran est de former un gouvernement inclusif en Afghanistan

Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran est arrivé dimanche matin, heure locale, dans la capitale du Pakistan, Islamabad, pour assister à une réunion extraordinaire des États membres de l'OCI dont l'ordre du jour est d'examiner la situation en Afghanistan.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a exprimé son espoir que lors de la réunion d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique, les participants pourront envoyer un message unanime à la communauté internationale et à l'instance dirigeante intérimaire du pays voisin afin de former un gouvernement inclusif en Afghanistan.

« Lors de réunions avec de hauts responsables pakistanais, y compris le ministre des Affaires étrangères, nous discuterons des détails du programme de développement des relations entre les deux pays amis et voisins. », a ajouté le chef de la diplomatie iranienne.

Amir Abdollahian doit s'adresser à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays islamiques, pour expliquer les dernières positions d’Iran dans la discussion sur l'Afghanistan et les développements dans la région.

En marge de la réunion d'Islamabad, le ministre iranien des Affaires étrangères rencontrera certains de ses homologues de divers pays, dont le ministre pakistanais des Affaires étrangères.

Il s'agit de la première visite du Dr Amir Abdollahian au Pakistan en tant que ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran depuis sa nomination.

Hossein Amir-Abdollahian, évoquant les relations étroites et fraternelles entre les deux pays amis et voisins que sont l'Iran et le Pakistan, a déclaré : « Le 13e gouvernement a une vision particulière et prioritaire de ses voisins, et en attendant, le Pakistan est l'un des bons voisins. »

Il a souligné que le 13e gouvernement avait un plan et une feuille de route clairs pour le développement ultérieur des relations avec le pays ami et frère du Pakistan.

