L'Iran remporte plusieurs médailles lors de la 2e journée des Jeux Asiatiques

Au deuxième jour de la 19e édition des Championnats d'Asie de karaté 2021 organisés par le Kazakhstan, les praticiens iraniens de karaté ont remporté 3 médailles d'or, 2 d'argent et 3 de bronze pour leur pays.

Aujourd'hui, les pratiquantes iraniennes de Karaté ont brillé dans les compétitions tandis que l'équipe junior masculine iranienne a affiché de très mauvaises performances. L'Iranien Kata Kumite dans la division masculine n'a remporté que deux médailles de bronze.

Les pratiquants KATA des U21 et les pratiquants Kumite PR U19 se sont affrontés dimanche lors de la deuxième journée de ces compétitions au cours desquelles l'équipe iranienne a réussi à rafler 3 médailles d'or, 2 d'argent et 3 de bronze.

De plus, lors du premier jour des Championnats d'Asie de karaté 2021, les pratiquants iraniens de karaté ont remporté 6 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze.

Les Championnats d'Asie de karaté 2021 sont la 17e édition du Championnat d'Asie senior de karaté et la 19e édition des Championnats cadets, juniors et U21 et se déroulent à Almaty, au Kazakhstan, du 19 au 22 décembre 2021.