L'Iran salue l'échange de prisonniers en Syrie

« La République islamique d'Iran, en tant que l'un des trois États garants du Processus d'Astana, exprime sa satisfaction pour la récente opération réussie de l'échange des personnes enlevées et détenues qui a eu lieu au point de passage d'Abu al-Zindeen dans la campagne orientale d'Alep et souligne la nécessité de poursuivre ces mesures humanitaires », a déclaré dimanche Saeed Khatibzadeh dans un communiqué.

Il a précisé que l'échange avait été effectué par le Croissant-Rouge syrien et la Croix-Rouge internationale le vendredi 17 décembre, sous la supervision de l'Iran et de la Turquie, au cours duquel 10 personnes au total ont été libérées par le gouvernement syrien et l'opposition.

L'Iran appelle les parties concernées à intensifier leurs efforts dans le cadre de la coordination et de la facilitation d'autres programmes d'échange à l'avenir, a ajouté le porte-parole.

«Nous essayons d'augmenter le nombre d'opérations réciproques et d'étendre les mesures visant à instaurer la confiance entre les deux parties afin de faciliter un tel processus en coopération avec les garants d'Astana (Processus), le Comité international de la Croix-Rouge, la Société syrienne du Croissant-Rouge et les parties syriennes », a conclu Khatibzadeh.

Plusieurs personnes détenues par le gouvernement de Damas et les groupes d'opposition ont été mutuellement et simultanément libérées dans le cadre du sixième projet du Groupe de travail sur la libération des détenus/enlèvements, la remise des corps et identification des personnes disparues, qui a été établie dans le cadre du processus d'Astana avec la participation de l'Iran, de la Turquie et de la Russie ainsi que des Nations Unies.