Iran : l'équipe nationale de lutte gréco-romaine fait partie des cinq meilleures équipes au monde

L'équipe iranienne est également devenue la deuxième du classement par équipes avec 146 points. Les équipes de la Russie et de la République d'Azerbaïdjan se sont classées première et troisième avec respectivement 152 et 107 points.

L'équipe nationale de lutte a remporté le championnat pour la première fois en 2014 et avant le vice-champion en 2021, un vice-champion en 2009 et deux troisièmes places en 2011 et 2017. En lutte gréco-romaine, 47 médailles dont 16 d'or, 6 d'argent et 25 de bronze ont été remportées par des lutteurs iraniens dans des compétitions mondiales.

Bien sûr, l'équipe iranienne de lutte gréco-romaine en Norvège a également établi des records qui se sont produits pour la première fois dans l'histoire de cette discipline en Iran.

L'Union internationale a également classé les équipes féminines kirghizes, l'équipe féminine ukrainienne de lutte, l'équipe nationale russe de lutte libre et l'équipe féminine japonaise de lutte parmi les meilleures équipes de lutte au monde en 2021.