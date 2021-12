Des dizaines d'armes ont été saisies auprès du gang qui cherchait à saper la sécurité nationale et qui faisait la contrebande d'armes et de munitions, a rapporté lundi 20 décembre l’IRNA, citant le Bureau des renseignements généraux de la province du Khuzestan.

La province du Khouzestan possède deux terminaux frontaliers à Shalamcheh et à Chazabeh et possède plus de 500 km de frontière terrestre et maritime avec l'Irak.

