« L'Iran : si loin, si proche », un livre de Jean-Claude Voisin sur les relations irano-françaises

Entre l’Iran et la France, est-ce une situation du « Je t’aime moi non plus » ? Le jeu des intérêts conjoncturels régionaux et des alliances a fait perdre le sens de la réalité et de la connaissance du partenaire multiséculaire. Les échanges et les emprunts, à l’avantage de l’un ou de l’autre selon les époques, avaient jusqu’ici créé une certaine fascination qui tend à s’effriter. Ne revenant pas sur les situations rabâchées en permanence, notamment par les médias occidentaux, l’auteur insiste sur une présentation de l’Iran loin des clichés. L’évolution des cartes géostratégiques dans cette partie du monde redonne à ce pays des atouts. La modernisation de la société iranienne à grands pas, le rôle stabilisateur au Moyen-Orient, la nouvelle « route de la soie » qui fait basculer l’économie-monde de l’Europe vers la Chine et l’Europe centrale : autant de clés pour des perspectives de partenariat futur. Certains – comme les États-Unis d’Obama et de Biden ou l’Allemagne de Merkel – ne s’y sont pas trompés. La France va-t-elle rater ce rendez-vous ?

- Présentation de l'éditeur -

Jean-Claude Voisin est docteur en histoire et archéologie. Il était directeur de l’Institut français de Téhéran entre 2008 et 2011.