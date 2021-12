Les ministres des A.E. iranien et saoudien se sont brièvement rencontrés au Pakistan

Khatibzadeh a informé les médias lors de sa conférence de presse hebdomadaire de l'actualité tout en disant qu'aucun nouveau développement à cet égard n'a été signalé jusqu'à présent.

« Nous attendons toujours la réponse de Riyad. Dans la mesure où ils feront preuve de sérieux, nous sommes prêts à faire avancer les négociations tant sur les développements régionaux que sur les relations bilatérales. Nous invitons Riyad à recourir à des solutions politiques et diplomatiques et à s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays. Les plans régionaux globaux peuvent également être appliqués dans le respect mutuel et la compréhension des réalités de ces pays », a déclaré Khatibzadeh.

Le site Internet New Arab, également, rapportant cette réunion, a écrit que les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et de l'Arabie saoudite se sont rencontrés et se sont entretenus à Islamabad sur les relations bilatérales et l'Afghanistan.