Chiffres Covid ce mercredi 22 décembre en Iran : les indicateurs toujours en forte baisse

Selon la source, sur la base de critères diagnostiques définitifs, 2 103 nouveaux cas ont été identifiés dans le pays au cours des dernières 24 heures, dont 344 ont été hospitalisés.

Le nombre total de patients Covid 19 en Iran a ainsi atteint 6 millions 177 mille 885 personnes.

Au cours des dernières 24 heures, 44 patients Covid ont perdu la vie et le nombre total de décès dus à cette maladie a atteint 131 211.

De plus, 22 provinces du pays ont enregistré zéro et un décès, et le plus grand nombre de décès du au Covid était lié à Téhéran avec 14 personnes, à l'Azerbaïdjan oriental avec 6 et à Yazd avec 4 personnes.

Jusqu'à présent, 6.0 16.324 personnes ont été rétablies ou ont quitté des hôpitaux.

2 821 patients atteints du Covid 19 sont en réanimation dans les hôpitaux.

En outre, 41. 082.066 tests de diagnostic de Covid 19 ont été jusqu'à présent effectués dans le pays.

Jusqu'à présent, 59 millions 313 mille 976 personnes ont reçu la première dose, 50 millions 744 mille 197 personnes la deuxième dose et 4 millions 593 mille 787 personnes la troisième dose du vaccin anti-Covid et le nombre total de vaccins injectés dans le pays atteint 114 millions 651 mille 960 doses.

Au cours des dernières 24 heures, 370 143 doses de vaccin anti-Covid ont été injectées dans le pays.

Actuellement, 53 villes sont en jaune et 395 villes en bleu, et aucune ville n'est en rouge ni en orange.

Selon l'IRNA, lundi 20 décembre, pour la troisième fois consécutive en 24 heures, 41 décès ont été déplorés dans le pays.