Syrie : le sommet des garants du processus d’Astana prévu à Téhéran

« Nous nous préparons à tenir le sommet des garants du processus d’Astana pour la paix inter-syrienne, l'année prochaine (2022), a déclaré Ali Asghar Khaji aux médias russes, a rapporté l’IRNA mercredi.

« La tenue (présentielle » du sommet à Téhéran dépend aux conditions sanitaires liées à l'épidémie (Covid), mais en général, nous nous sommes mis d'accord sur la tenue du sommet qui aura lieu fort éventuellement en février ou en mars » a déclaré le diplomate.

Selon M. Khaji, la question était à l'ordre du jour du sommet d'Astana lors du dernier rendez-vous dans la capitale kazakhe, Noor Sultan, et elle sera également évoquée dans la déclaration finale des trois pays. Une réunion des ministres des Affaires étrangères du Processus d'Astana est également prévue en janvier ou début février avant le sommet de trois Présidents iranien, russe et turc.

Selon l’IRNA, le 17e Sommet d'Astana sur la Syrie s'est tenu hier (21 décembre) avec la participation de délégations iranienne, russe et turque ainsi que les représentants du gouvernement syrien et ceux de l’opposition. Les délégations du Liban et d'Irak étaient également présentes en tant qu'observateurs dans la capitale du Sultan, le Kazakhstan.

Les trois garants du processus d’Astana poursuivent des efforts énergiques pour éradiquer le terrorisme en Syrie, mettre fin aux souffrances des civils et initier un processus politique en faveur de la paix syro-syrienne. Parmi les groupes qui sèment la terreur en Syrie il y a ceux qui sont armés mais disposés à s’engager dans un processus politique.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench