L'Iran poursuivra les pourparlers sur la levée des sanctions avec sérieux

Le ministre iranien des Affaires étrangères a fait ces remarques lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue irakien en visite Fouad Hussein à Téhéran jeudi, déclarant : «Au cours des récentes négociations à Vienne, nous avons réussi à proposer un seul projet et un seul ordre du jour après deux cycles de pourparlers et c'était un progrès majeur.»

Le ministre iranien des Affaires étrangères a ensuite critiqué les positions "non constructives" prises par certains signataires européens de l'accord nucléaire avec l'Iran lors du précédent cycle de pourparlers à Vienne.

« Lors des précédentes négociations, les positions prises par certains pays européens, notamment français, n'étaient en général pas constructives. Nous attendons de la partie française qu'elle se concentre sur son rôle constructif et qu'elle aide [le progrès des] négociations », a déclaré le plus haut diplomate iranien.»

Amir-Abdollahian a ajouté que le deuxième problème concernant les trois signataires européens de l'accord historique de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global commun (JCPOA), est que « dans la pratique, ils n'ont proposé aucune nouvelle initiative dans le pourparlers."

Le plus haut diplomate iranien a déclaré que le chef adjoint de la politique étrangère de l'Union européenne, Enrique Mora - qui représente le bloc dans les pourparlers de Vienne entre l'Iran et le groupe de pays P4+1 - et le chef de la politique étrangère de l'UE, Joseph Borrell, s'efforcent de se concentrer sur les négociations avec sérieux. Téhéran, a-t-il ajouté, estime que l'UE et son chef de la politique étrangère jouent, en général, un rôle positif dans les pourparlers de Vienne.

«Nous annonçons explicitement que nous poursuivrons nos négociations sérieuses à Vienne avec bonne volonté et sérieux et en vue de parvenir à un bon accord, et nous espérons que les autres parties continueront également [les pourparlers] avec la même approche», a souligné Amir-Abdollahian.

Il a recommandé que les cinq signataires restants du JCPOA n'aient aucun doute sur le fait que « s'ils veulent donner une concession et obtenir 10 concessions [en retour], la République islamique d'Iran n'acceptera jamais une telle approche ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères a noté que la partie américaine, qui n'est pas autorisée à participer directement aux pourparlers en raison de son retrait en 2018 du JCPOA, a envoyé des «messages non écrits» aux réunions de Vienne et a «reçu des réponses appropriées à ce sujet. concerne.»

Amir-Abdollahian a fustigé certains membres du groupe de pays P4+1 pour avoir constamment exprimé leur inquiétude face aux progrès du programme nucléaire iranien et a déclaré : «Nous déclarons avec véhémence que si vous voulez que vos inquiétudes concernant le nucléaire pacifique de l'Iran soient dissipées, toutes les sanctions imposées en relation avec le JCPOA doivent être levées.»

« La République islamique d'Iran, avec sa logique forte, poursuivra les négociations jusqu'à ce qu'un bon accord soit trouvé, et une fois que les parties opposées auront montré leur volonté sérieuse, ce sera le jour où nous pourrons parler du retour de toutes les parties à leurs engagements dans le cadre du JCPOA », a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères.

L'Iran et l'Arabie saoudite tiendront la prochaine série de pourparlers à Bagdad

Ailleurs dans le communiqué, Amir-Abdollahian a salué les efforts déployés par le gouvernement irakien pour aider à dissiper les malentendus entre l'Iran et l'Arabie saoudite, affirmant que Téhéran participerait au prochain cycle de pourparlers avec Riyad, qui se tiendrait à Bagdad.

« Lors de la dernière série de pourparlers, nous avons proposé un ensemble de propositions pratiques et constructives à la partie saoudienne. Si Dieu le veut, les délégations des deux pays se réuniront à Bagdad dans un proche avenir et travailleront à la mise en œuvre de la prochaine phase des accords », a ajouté le haut diplomate iranien.

Il a également exprimé la disposition de l'Iran à ce que les délégations techniques des deux pays visitent leurs ambassades respectives et fassent les préparatifs nécessaires au rétablissement des relations mutuelles, déclarant : «Nous devons cependant attendre et voir quand cela se produira et à la suite de quel cycle de pourparlers Iran-Saoudiens à Bagdad.»

Le ministre irakien des Affaires étrangères est arrivé jeudi à Téhéran à la tête d'une délégation pour s'entretenir avec de hauts responsables iraniens. Après ses entretiens avec Amir-Abdollahian, il s'est entretenu avec le président iranien Raïssi.