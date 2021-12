Moins de 2 000 nouveaux cas de COVID19 en Iran

Le ministère de la Santé a annoncé jeudi que le nombre total de personnes testées positives au COVID-19 en Iran avait dépassé les 6 179 800 après la détection de 1 932 nouveaux cas depuis hier.

Parmi les nouveaux cas détectés au cours des dernières 24 heures, 311 patients ont été admis à l'hôpital, a-t-il ajouté.

Parmi ceux qui suivent actuellement un traitement dans les centres médicaux, 2 807 patients atteints de coronavirus sont maintenus dans les unités de soins intensifs en raison d'une infection plus grave, a indiqué le ministère.

Il porte en outre le nombre de morts du COVID-19 en Iran à 131 262, affirmant que la maladie a coûté la vie à 51 patients au cours des dernières 24 heures.

Jusqu'à présent, au moins 6 019 300 patients se sont rétablis de l'infection à coronavirus ou sont sortis d'hôpitaux à travers l'Iran.

Le ministère a également déclaré que plus de 59,38 millions d'Iraniens ont reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus, plus de 50,89 millions ont reçu la deuxième dose et plus de 4,96 millions ont reçu les injections de rappel.

Le nombre de personnes infectées par le COVID-19 dans le monde a dépassé les 277 millions et le nombre de morts s'élève à plus de 5,39 millions.