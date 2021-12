L’Iran a toujours soutenu la formation d'un parlement et d'un gouvernement forts en Irak (Raïssi)

Lors d'une rencontre avec le ministre irakien des Affaires étrangères Fuad Hussein à Téhéran jeudi, Raïssi a salué les récentes élections parlementaires pacifiques et sécurisées en Irak.

Le président iranien a ajouté que la République islamique considère toute forme d'insécurité en Irak comme la sienne, soulignant « Fomenter l'insécurité et menacer la stabilité en Irak ne sont pas acceptables, et la politique de principe de la République islamique d'Iran est de soutenir la stabilité de l'Irak et l'autorité de son gouvernement.

Soulignant le retrait des forces militaires américaines d'Irak, le président iranien a déclaré : «Cette réussite est le résultat de la résistance de la nation et des responsables irakiens, car les Américains n'ont jamais quitté aucun endroit où ils ont été militairement présents, sauf dans les cas où ils ont affronté la résistance des nations.»

Ailleurs dans ses remarques, Raïssi a salué les efforts du gouvernement irakien pour aider à rapatrier le défunt ambassadeur iranien à Sanaa, Hassan Irloo, décédé des complications du COVID-19 après que des agresseurs saoudiens aient traîné du pied pour permettre son évacuation médicale pour traitement.

«Les relations entre la République islamique d'Iran et l'Irak sont basées sur l'amitié ainsi que sur des points communs religieux, culturels et historiques profonds et étendus, et il existe une relation spéciale [entre Téhéran et Bagdad] dans divers domaines bilatéraux, régionaux et internationaux», a déclaré le président iranien.

Il a souligné que la promotion des relations Téhéran-Bagdad est dans l'intérêt des deux pays et de la région.

Le ministre irakien des Affaires étrangères a, pour sa part, salué le ferme soutien de l'Iran à la stabilité et à la sécurité de son pays.

Le gouvernement et la nation irakiens ont toujours salué le soutien de l'Iran à la souveraineté et à la stabilité politique de leur pays, a-t-il déclaré.