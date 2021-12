L'Iran et la Syrie discutent du développement de la coopération en matière de transport

Marie (AS) a un statut spécial dans l'Islam, a déclaré Sarkissian lors de la quatrième rencontre internationale sur la femme et le style de vie de Sainte Marie.

Lors de son allocution, l'archevêque a félicité tous les chrétiens du monde entier pour le Nouvel An et a souhaité une bonne année à tous.

La quatrième rencontre internationale sur la femme et le style de vie de Sainte Marie s'est tenue en ligne et en personne avec la participation d'un certain nombre de responsables iraniens, d'un groupe d'universitaires et de membres des familles de martyrs assyriens, chrétiens et arméniens.