Célébrer la naissance de Jésus (P) est l'occasion de se souvenir de l'«exemple de l'altruisme»

« Cette naissance bénie est l'occasion d’honorer la vénérée Marie (P) et de nous rappeler les qualités morales du modèle de l'altruisme et héraut du Salut des opprimés, Jésus-Christ (P) qui a su se dresser contre la tyrannie des oppresseurs et donner l'espoir d'un avenir radieux pour l'humanité », peut-on lire notamment dans le message de félicitation du Chef du gouvernement iranien.

« Je vous remercie de vos efforts pour rapprocher les cœurs et les points de vue des adeptes des religions abrahamiques, et je prie Dieu Tout-Puissant pour préserver votre santé et votre succès, ainsi que le bonheur et la fierté de tous les serviteurs de Dieu et de tous les êtres humains », a-t-il souhaité.

La RII à 99% musulmane est le pays avec la plus grande population d'Arméniens après l'Arménie. Les Arméniens d'Iran forment l'une des branches les plus anciennes et influentes de la diaspora arménienne moyen-orientale. On recense aujourd'hui environ 202 500 chrétiens en Iran.

